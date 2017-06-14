Александр Гутор перешел в «Тосно»

Вратарь Александр Гутор подписал контракт с «Тосно», сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение 28-летнего футболиста и клуба из Ленинградской области рассчитано на один год.

Напомним, последним клубом Гутора был «Оренбург», за который в сезоне-2016/17 он провел 14 матчей и пропустил 19 голов.

До «Оренбурга» белорусский выступал за минское «Динамо» и БАТЭ. В составе БАТЭ Гутор был участником Лиги Европы-2010/11 и Лиги чемпионов-2011/12.

По итогам прошедшего сезона «Тосно» впервые в своей истории вышла в премьер-лигу, заняв второе место в ФНЛ.

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