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«Вест Бромвич» ведет переговоры с Терри

Источник:  Sky SportsКомментарии

Защитник Джон Терри может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче», сообщает Sky Sports.

По данным источника, «дрозды» уже вступили в переговоры с 36-летним бывшим капитаном «Челси» и сборной Англии.

Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис был заинтересован в переходе Терри еще в январе, однако тогда защитник принял решение остаться в «Челси».

Теперь на Терри также претендует «Астон Вилла». Ее главный тренер Стив Брюс в неформальной обстановке во время игры в гольф уже обсудил с игроком возможное подписание контракта.

Однако «Астон Вилла» продолжает выступать в чемпиошипе, а Терри намерен остаться в премьер-лиге. В то же время для обоих клубов препятствием к подписанию Терри могут стать запросы игрока по личному контракту.

Добавим, что Терри решительно настроен продолжить карьеру.

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