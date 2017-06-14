Гол Роббена в ворота «Лейпцига» признан лучшим в сезоне «Баварии»-2016/17 (Видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Официальный сайт «Баварии» назвал лучший гол команды в завершившемся сезоне.
Таковым стал точный удар вингера мюнхенцев Арьена Роббена в выездном матче 33-го тура чемпионата Германии с клубом «РБ Лейпциг».
Напомним, «Бавария» к 84-й минуте уступала со счетом 2:4, но сумела вырвать победу.
Гол Роббена в компенсированное время показался победным.
Ihr habt entschieden! Das ist euer Tor der Saison! ⚽ pic.twitter.com/5JpcgH8zx6— FC Bayern München (@FCBayern) 14 июня 2017 г.
Мюнхенский клуб в пятый раз подряд выиграл национальное первенство.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически