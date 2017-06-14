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Дмитрий Ковалев: Мы будем бороться за выход в «Финал шести» Мировой лиги

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан сборной России по волейболу, связующий Дмитрий Ковалев поделился ожиданиями от третьего этапа Мировой лиги.

– На этом этапе Мировой лиги собрались примерно равные по силам команды. При определенных раскладах у всех сборных есть шансы выйти в «Финал шести», поэтому мы все будем бороться и покажем интересный, красивый волейбол, – сказал Ковалев.

Третий этап Мировой лиги по волейболу пройдет в двух городах Польши – Катовице и Лодзе с 15 по 18 июня. Соперниками сборной России станут хозяева турнира поляки, а также команды Ирана и США.

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