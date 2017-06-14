Нападающий сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес: В «Алании» мне было немного тяжело

Нападающий сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес рассказал о годах, проведенных в России.



- Вы играли в «Алании». Какие воспоминания остались?

- Я играл во второй по силе лиге: техника там была в порядке, а команды показывали силовой футбол - мне было немного тяжело. Кого я помню из состава? Арсена Хубулова, например. Я был молод, когда приехал в «Аланию», мне был всего 21 год, - передает слова Барбарусеса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, новозеландский футболист выступал за «Аланию» с 2011 по 2013 годы. За это время он провел за клуб 13 матчей и забил два мяча.



Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи примут четыре города - Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи. Сборная Новой Зеландии в группе А встретится со сборными России, Португалии и Мексики. Матч открытия Россия - Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».