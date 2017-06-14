Годзюр перешел в «Урал»

Голкипер Ярослав Годзюр подписал контракт с «Уралом», сообщает официальный сайт клуба.

Последние девять лет 32-летний вратарь провел в «Тереке». За это время Годзюр сыграл в 98 матчах премьер-лиги и пропустил 126 голов. Однако в минувшем сезоне он выходил на поле только в одном матче чемпионата – 17 сентября с «Амкаром» (1:3).

Ранее Годзюр играл в «Черногоре», «Газовик-Скале» и киевском «Динамо-2» (все – Украина), а также в «Крыльях Советов».

Вечером в среду голкипер присоединится к новым партнерам и проведет первую тренировку в составе «Урала» на базе в «Бажовии».

Добавим, что ранее «Урал» выставил на трансфер основного голкипера команды в прошлом сезона Николая Заболотного.

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