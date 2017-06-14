В организме погибшего бобслеиста Холкомба обнаружены аклкоголь и снотворное

Токсикологическая экспертиза установила предположительные причины смерти титулованного американского бобслеиста Стивена Холкомба.

Установлено, что незадолго до ухода из жизни Стивен принял снотворные таблетки и алкоголь.

Содержание алкоголя в крови спортсмена составляло 0,188, что выше порога интоксикации. Доза снотворного также существенно превышала норму. В связи с этим причинами смерти Стивена могли стать халатность или самоубийство.



Стивен Холкомб был найден мертвым в Лейк-Плэсиде. Ему было всего 37 лет.

Холкомб был одним из самых известных и титулованных пилотов мира. Он стал олимпийским чемпионом на Играх-2010 в Ванкувере (четверки) и двукратным бронзовым медалистом Игр-2014 в Сочи (двойки и четверки). Пять раз Стивен становился чемпионом мира.