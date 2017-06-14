Экс-игрок сборной Англии: Харт сейчас не в самом хорошем положении

Бывший голкипер сборной Англии Питер Шилтон высказался о конкуренции в национальной команде за место в стартовом составе.

«Не знаю, кто станет основным голкипером на чемпионате мира. Харт сейчас не в самом хорошем положении. У него нет клуба даже в своей стране. Джордан Пикфорд перешел в «Эвертон». Он амбициозен. К тому же, есть такие парни, как Джек Батленд и Том Хитон.

Харту необходимо этим летом найти себе новый клуб. Я очень на это надеюсь. Джо должен завоевать место там, а потом уже думать о сборной. Очевидно, что место Харту никто не гарантирует, но у него есть опыт и он готов к конкуренции», - приводит слова Шилтона talkSPORT.

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