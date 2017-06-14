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Дмитрий Ковалев: С тренерами у нас есть конструктивный диалог

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан сборной России по волейболу, связующий Дмитрий Ковалев перед матчем с командой Польши в Мировой лиге ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».

- На прошлой неделе вы пропустили несколько матчей из-за повреждения. Как себя чувствуете сейчас?
- Можно сказать, что это скорее не повреждение, а какая-то хроническая травма, которая беспокоит меня уже давно. Видимо, сейчас идет обострение, и это не просто мешает, а фактически не дает играть.

- Потребуется операция?
- После этого этапа Мировой лиги буду консультироваться с врачами, и там уже станет ясно.

- Против сборной Польши сыграете на обезболивающих?
- Не могу сказать, это вопрос к тренеру. А так, я уже давно играю на обезболивающих, так что для меня это не проблема.

- Сборная сыгрывается прямо по ходу турнира. Заметили, что взаимопонимание с партнерами становится лучше?
- Если брать состав, который отправился на первый этап Мировой лиги в Казань, то он собрался за два-три дня до старта турнира. В Таллине квалификацию к чемпионату мира играли другие люди. Мы пытаемся показывать хорошую игру, получается далеко не все, но Москва не сразу строилась. Работаем, стараемся.

- С тренерским штабом общий язык нашли?
- С тренерами у нас есть конструктивный диалог. Да, во время игр бывает, выходят эмоции, но мы слышим друг друга.

- Игру сборной Польши уже разобрали?
- Разобрали и сделаем все, чтобы победить.

Матч сборных России и Польши пройдет 15 июня в Катовицах. Начало в 21:25 (мск).

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