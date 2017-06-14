Объявлен состав сборной Канады на сезон-2017/18

Мартен Фуркад: Не знаю, смогу ли я быть знаменосцем на Олимпиаде в Пченчхане

Двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад сказал, что пока не знает, сможет ли быть знаменосцем сборной на ОИ-2018 в Пченчхане.