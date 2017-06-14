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Объявлен состав сборной Канады на сезон-2017/18

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Федерация фигурного катания Канады назвала состав команды на олимпийский сезон.

Мужчины: Патрик Чан, Кевин Рейнольдс, Нам Нгуен, Николя Надо, Киган Мессинг.

Женщины: Кейтлин Осмонд, Габриэль Дэйлман, Элейн Шартран, Ларкин Остман, Сара Тамура.

Пары: Меган Дюамель – Эрик Редфорд, Любовь Илюшечкина – Дилан Москович, Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро, Камилла Руэст – Эндрю Вольф, Бриттани Джонс – Джошуа Риган, Джулианна Сеген – Чарли Билодо.

Танцы на льду: Тесса Вирчу – Скотт Мойр, Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже, Пайпер Гиллес – Поль Пуарье, Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус, Хэйли Сэйлс – Николя Вамстекер.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. 

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