Колесник покинул «Барыс»

Голкипер Виталий Колесник завершил выступление в «Барысе», сообщает официальный сайт клуба. Контракт 37-летнего голкипера с «Барысом» расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Колесник провел в «Барысе» один сезон, но выходил на лед только в шести матчах, в которых пропустил 16 голов.

Ранее вратарь играл в России за «Атлант» (2006-2009), «Салават Юлаев» (2009-2012) и «Локомотив» (2012-2016).

Отметим, что в прошлом сезоне Колесник сыграл за сборную Казахстана на олимпийском отборочном турнире, Азиатских играх и чемпионате мира.

Добавим, что в мае «Барыс» продлил контракт с голкипером Хенриком Карлссоном. Также в клубе остается канадец Кевин Пулен.