«Бурсаспор» претендует на Сонга
Полузащитник «Рубина»
Алекс Сонг обратил на себя внимание «Бурсаспора», сообщает beIN Sports Turkiye.
29-летний камерунец перешел в «Рубин» летом 2016 года и провел за команду 16 матчей в премьер-лиге, в которых сделал две голевые передачи.
Напомним, ранее Сонг выступал за «Бастию» (2004-2005), «Арсенал» (2005-2007, 2007-2012), «Чарльтон» (2007), «Барселону» (2012-2014), «Вест Хэм» (2014-2016).
Bursaspor, Alex Song ile görüşüyor pic.twitter.com/06nmmFpxnM— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) 13 июня 2017 г.
В прошлом сезоне «Бурсаспор» занял 15-е место в высшей лиги Турции, опередив на два очка вылетевший «Ризеспор».
Отметим, что Сонг отправился с «Рубином» на сбор в Австрию.
Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Фенербахче» и «Марселя».
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