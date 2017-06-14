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«Бурсаспор» претендует на Сонга

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Полузащитник «Рубина» Алекс Сонг обратил на себя внимание «Бурсаспора», сообщает beIN Sports Turkiye.

29-летний камерунец перешел в «Рубин» летом 2016 года и провел за команду 16 матчей в премьер-лиге, в которых сделал две голевые передачи.

Напомним, ранее Сонг выступал за «Бастию» (2004-2005), «Арсенал» (2005-2007, 2007-2012), «Чарльтон» (2007), «Барселону» (2012-2014), «Вест Хэм» (2014-2016).

В прошлом сезоне «Бурсаспор» занял 15-е место в высшей лиги Турции, опередив на два очка вылетевший «Ризеспор».

Отметим, что Сонг отправился с «Рубином» на сбор в Австрию.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Фенербахче» и «Марселя».

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