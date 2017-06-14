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Данил «Dendi» Ишутин: Могли бы показать гораздо лучший результат, если бы мы не боялись и не переживали

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Игрок Natus Vincere Данил «Dendi» Ишутин в интервью Киберспорт@Mail.Ru рассказал о группе на EPICENTER: Moscow, о буткемпе команды, а также о предстоящем турнире The Summit 7.

«Мы не боялись ни одного из врагов, которые у нас были. Я говорю это не из-за неуважения, я просто знаю что у нас были очень сильные команды, мы это видим даже сейчас по плей-оффу. Из всех участников группы B остались только Evil Geniuses, все остальные вылетели. А наша группа, как оказалось, доминирует. Я уверен, что мы могли бы показать гораздо лучший результат, если бы мы не боялись и не переживали. Как-то нас морально переломило.

Буткемп был небольшой, потому что перед ним у нас был ещё один, где мы играли разные квалификации. На Summit 7, вот на Epicenter, правда проиграли её. Потом мы разъехались по домам, и в этот момент выходит новый патч, который нормально так поменял баланс вещей. И нам, вроде как, нужно тренироваться, но мы только освободились от одного буткемпа. Он у нас был около трех недель. Побыли немного дома и не могли опять собраться, так как ждали визы в Россию для Biver и Pajkatt. И поехали на буткемп, как только их получили. Всего у нас было 3-4 дня. Ну за это время особо сильно не подготовишься.

Мы ездим на турниры не отдыхать. И там особо не отдохнешь. Хоть и говорят, мол, «Лос-Анджелес, Калифорния, как круто!», но мы живем в пригороде, где особо нечем заняться. Из отеля в дом, из дома в отель. Там обычно жарко, поэтому ты не хочешь никуда выходить и сидишь под кондиционерами».

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