Сын Йохана Кройфа возглавил «Маккаби» (Тель-Авив)

Сын великого голландского футболиста и тренера Йохана Кройфа Жорди назначен главным тренером «Маккаби» из Тель-Авива.

Esta fotografía es de hace cinco años, cuando me uní al @MaccabiTLVFC como Director Deportivo. He disfrutado cada momento de ello. (1/3) pic.twitter.com/14pNuohxVY — Jordi Cruyff (@JordiCruyff) 14 июня 2017 г.

Последние 5 лет голландец работал в израильском клубе спортивным директором.

Это будет первый в его карьере тренерский опыт.



- Пришло время меняться, я решил взять на себя ответственность возглавить главную команду «Маккаби», – прокомментировал свое новое назначение Кройф-младший.

В 1996 - 2000 годах Жорди Кройф играл за «Манчестер Юнайтед» на позиции нападающего, в 2006 - 2008 гг. защищал цвета донецкого «Металлурга», а завершил карьеру игрока в 2010 году в чемпионате Мальты.

Напомним, Йохан Кройф ушел из жизни 24 марта 2016 года. Причиной ему смерти было онкологическое заболевание. Самому влиятельному человеку в истории голландского футбола было 68 лет.



