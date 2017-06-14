Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сын Йохана Кройфа возглавил «Маккаби» (Тель-Авив)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Официальный сайт «Маккаби» Тель-АвивКомментарии

Сын великого голландского футболиста и тренера Йохана Кройфа Жорди назначен главным тренером «Маккаби» из Тель-Авива.

Последние 5 лет голландец работал в израильском клубе спортивным директором.

Это будет первый в его карьере тренерский опыт.

- Пришло время меняться, я решил взять на себя ответственность возглавить главную команду «Маккаби», – прокомментировал свое новое назначение Кройф-младший.

В 1996 - 2000 годах Жорди Кройф играл за «Манчестер Юнайтед» на позиции нападающего, в 2006 - 2008 гг. защищал цвета донецкого «Металлурга», а завершил карьеру игрока в 2010 году в чемпионате Мальты.

Напомним, Йохан Кройф ушел из жизни 24 марта 2016 года. Причиной ему смерти было онкологическое заболевание. Самому влиятельному человеку в истории голландского футбола было 68 лет.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Побить Моуринью: как возродился «Аякс»Побить Моуринью: как возродился «Аякс»24 мая в Стокгольме «Аякс» сыграет в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Что помогло титулованной команде снова заявить о себе?«Зенит» заинтересовался нападающим сборной ИсландииПредставители «Зенита» начали переговоры о покупке 27-летнего нападающего «Маккаби» из Тель-Авива Видара Эрн Кьяртанссона.Стадион «Аякса» будет назван в честь Йохана КройфаДомашний стадион «Аякса» сменит название. Он будет назван в честь легендарного голландского футболиста и тренера Йохана Кройфа.«Я из поколения бунтарей». Сегодня Йохану Кройфу исполнилось бы 70 лет«Я из поколения бунтарей». Сегодня Йохану Кройфу исполнилось бы 70 летВ одном из последних интервью великий голландец объясняет, почему на поле он был сама элегантность, а вне его – бунтарем.«Барселона» назовет стадион в честь Йохана КройфаНовый стадион на базе «Барселоны» будет назван в честь трехкратного обладателя «Золотого мяча» Йохана Кройфа.Лучший бомбардир чемпионата Израиля может перейти в «Зенит»Как сообщает интернет-портал Fotbolti, «Зенит» планирует укрепить атакующую линию нападающим сборной Исландии Видару Кьяртанссону.Перед матчем ЛЕ «Зенит» – «Маккаби» был обнаружен склад с пиротехникойГлава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин сообщил, что перед матчем группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и израильским «Маккаби» в ноябре был обнаружен целый склад с пиротехникой.Хави: Хочу возглавить «Барселону», работа в офисе меня не интересуетХави: Хочу возглавить «Барселону», работа в офисе меня не интересуетБывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес дал интервью официальному сайту Ла Лиги.Юрий Розанов: Гвардиола все равно будет играть в «свой футбол», потому что он – последователь КройфаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Юрий Розанов высказался о проблемах главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.УЕФА включил Лобановского в десятку лучших тренеров мираУЕФА составил десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие футбола с момента основания организации в 1954 году.Великий футболист с великой философией: откуда взялся Йохан КройфВеликий футболист с великой философией: откуда взялся Йохан КройфОткрываем нашу новую рубрику «Чтение на выходные».Официально: Арвеладзе расторг контракт с «Маккаби» Т-АКак сообщает официальный сайт «Маккаби» (Тель-Авив), грузинский специалист Шота Арвеладзе оставил пост главного тренера команды.Год Криштиану и «Реала». Итоги года от «ССФ»Год Криштиану и «Реала». Итоги года от «ССФ»Еженедельник «Советский спорт Футбол» подводит итоги 2016 года.День в истории. 45 лет назад Йохан Кройф впервые получил «Золотой мяч»День в истории. 45 лет назад Йохан Кройф впервые получил «Золотой мяч»28 декабря 1971 года голландский нападающий Йохан Кройф впервые стал обладателем «Золотого мяча».Месси сделал подарок сыну Йохана Кройфа (фото)Жорди Кройф, сын легендарного футболиста «Барселоны» и сборной Голландии Йохана Кройфа, получил в подарок от форварда сине-гранатовых Лионеля Месси бутсы от компании adidas.Шота Арвеладзе: Работа в «Краснодаре»? Мне неудобно отвечать на такого рода вопросыГлавный тренер «Маккаби» (Тель-Авив) Шота Арвеладзе ответил на вопрос о возможном приходе в «Краснодар». Ранее сообщалось, что руководство «быков» рассматривает специалиста в качестве замены Игорю Шалимову.Александр Бубнов: Луческу использовал встречу с «Маккаби» для проверки состава перед игрой с «Краснодаром»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча Лиги Европы, в котором «Зенит» обыграл «Маккаби»(2:0).Александр Кержаков: Луческу еще перед матчем сказал, что будем играть только на победуНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от победы над «Маккаби» в пятом туре группового этапа Лиги Европы (2:0).Геннадий Орлов: «Зенит» превзошел «Маккаби» на классеКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Маккаби» (2:0) в групповом раунде Лиги Европы.«Маккаби» превзошел «Зенит» по большинству статистических показателейВчера в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» дома обыграл израильский «Маккаби» Т-А – 2:0.
Бокс
Российских боксеров не пустили на Украину
Футбол
Защитник «Халл Сити» Магуайр перейдет в «Лестер»
Футбол
Сын Йохана Кройфа возглавил «Маккаби» (Тель-Авив)
Футбол
Дани Карвахаль – об уходе Мораты: Если у тебя нет возможности играть, нужно сменить обстановку
все новости