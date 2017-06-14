Дани Карвахаль – об уходе Мораты: Если у тебя нет возможности играть, нужно сменить обстановку

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал возможный уход сразу двух игроков «сливочных» – Альваро Мораты и Пепе.

«Он провел здесь 10 лет и отдал всего себя. Жаль, что он не сыграл в последнем сезоне на «Сантьяго Бернабеу». Он заслуживает аплодисментов. Мне кажется, его прощание с «Реалом» получилось немного серым.

Мората? Если у тебя нет возможности выходить на поле перед чемпионатом мира, нужно сменить обстановку», – цитирует испанца ESPN FC.

Ранее сообщалось, что следующим клубом форварда станет «Манчестер Юнайтед». Что касается Пепе, то он близок к переходу в «ПСЖ» на правах свободного агента.

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