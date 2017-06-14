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Защитник «Халл Сити» Магуайр перейдет в «Лестер»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Защитник клуба английского чемпионшипа «Халл Сити» Харри Магуайр станет игроком «Лестера».

Сумма трансфера должна составить 17 миллионов фунтов стерлингов. Официально о переходе может быть объявлено в конце текущей недели.

В прошлом сезоне Магуайр в рамках АПЛ сыграл 29 матчей. Он забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Ранее «Халл Сити» продал еще одного защитника Кертиса Дэвиса. Он перешел в «Дерби Каунти».

Напомним, новым главным тренером «Халл Сити» стал бывший наставник сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий. 


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