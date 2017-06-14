Защитник «Халл Сити» Магуайр перейдет в «Лестер»
Источник: Sky SportsКомментарии
Защитник клуба английского чемпионшипа «Халл Сити» Харри Магуайр станет игроком «Лестера».
Сумма трансфера должна составить 17 миллионов фунтов стерлингов. Официально о переходе может быть объявлено в конце текущей недели.
В прошлом сезоне Магуайр в рамках АПЛ сыграл 29 матчей. Он забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Ранее «Халл Сити» продал еще одного защитника Кертиса Дэвиса. Он перешел в «Дерби Каунти».
Напомним, новым главным тренером «Халл Сити» стал бывший наставник сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий.
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