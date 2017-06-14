Тим Кэйхилл: Сборная Австралии хочет показать свой максимум и выйти из группы

Нападающий сборной Австралии Тим Кэйхилл поделился мнением о задачах своей команды на Кубке конфедераций.



- Кубок конфедераций для сборной Австралии будет очень важной отметкой, тестом - покажет, чего мы добились за последние два с половиной года. У нас в группе очень сложные соперники, выйти в полуфинал нам будет очень сложно.

- Вы забивали везде: Олимпиада, Кубок Азии, чемпионат мира. Хотите дополнить Кубком конфедераций?

- Конечно. Хотя моя главная задача - просто быть частью сборной Австралии и в том числе помогать забивать другим. Даже если я не забью сам, но отличится кто-то из партнеров - все равно это плюс для меня.

- Какова цель сборной Австралии, с чем вы хотите вернуться из России?

- Мы хотим показать свой максимум и выйти из группы. Как следует посражаться с очень сильными соперниками, - приводит слова Кэйхилла официальный сайт австралийской федерации футбола.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи примут четыре города - Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи. Сборная Новой Зеландии в группе А встретится со сборными России, Португалии и Мексики. Матч открытия Россия - Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».