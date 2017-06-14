Сборная России не станет бойкотировать чемпионат Европы по боксу на Украине

В пресс-службе Федерации бокса России рассказали подробности запрета въезда части делегации из РФ на территорию Украины для участия в чемпионате Европы.

«Мы сейчас находимся в Харькове, меня – пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, боксера Георгия Кушиташвили, двух журналистов и нескольких российских болельщиков не пустили на территорию Украины. Сейчас нас депортируют.

Нас сняли с поезда, ничего не объясняя и не комментируя, провели допрос. Интересовались, были ли мы в Крыму. Задержание нескольких человек объяснили тем, что они отдыхали на полуострове. Теперь въезд в дальнейшем на территорию Украины нам запрещен на три года.

Это произошло несмотря на то, что принимающая сторона в период подготовки к чемпионату обещала нам полную безопасность и заверяла, что это посещение Крыма не является препятствием для посещения чемпионата.

Остальная часть сборной России бойкотировать чемпионат Европы в знак протеста не планирует», – сказала Романова в интервью «Газете.Ru».

Как ранее сообщил «Советский спорт», российскому боксеру Георгию Кушиташвили, направлявшемуся в Харьков на чемпионат Европы, а также пресс-атташе Федерации бокса России Владе Романовой, двум журналистам и нескольким российским болельщикам в составе делегации было отказано во въезде на территорию Украины.