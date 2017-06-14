Российского боксера Кушиташвили не пустили на чемпионат Европы по боксу (видео)

Известному российскому боксеру Георгию Кушиташвили украинские пограничники отказали во въезде в страну.

Сборная России по боксу прибыла в Харьков, где с 16 по 24 июня состоится чемпионат Европы по боксу.

Одному из лучших российских боксеров Георгию Кушиташвили таможенная служба Украины не дала разрешение на въезд в страну для участия в турнире. Вместо него в Харьков срочно выезжает другой российский боксер, финалист молодежного первенства Европы Муслим Гаджимагомедов.

Вместе с Кушиташвили из Харькова обратно в Москву вернутся пресс-атташе Федерации бокса России Влада Романова и два журналиста Life.ru, которым также было отказано во въезде в Украину.