Российского боксера Кушиташвили не пустили на чемпионат Европы по боксу (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Известному российскому боксеру Георгию Кушиташвили украинские пограничники отказали во въезде в страну.
Сборная России по боксу прибыла в Харьков, где с 16 по 24 июня состоится чемпионат Европы по боксу.
Одному из лучших российских боксеров Георгию Кушиташвили таможенная служба Украины не дала разрешение на въезд в страну для участия в турнире. Вместо него в Харьков срочно выезжает другой российский боксер, финалист молодежного первенства Европы Муслим Гаджимагомедов.
Вместе с Кушиташвили из Харькова обратно в Москву вернутся пресс-атташе Федерации бокса России Влада Романова и два журналиста Life.ru, которым также было отказано во въезде в Украину.
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