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Российского боксера Кушиташвили не пустили на чемпионат Европы по боксу (видео)

Сергей Расторгуев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известному российскому боксеру Георгию Кушиташвили украинские пограничники отказали во въезде в страну.

Сборная России по боксу прибыла в Харьков, где с 16 по 24 июня состоится чемпионат Европы по боксу.

Одному из лучших российских боксеров Георгию Кушиташвили таможенная служба Украины не дала разрешение на въезд в страну для участия в турнире. Вместо него в Харьков срочно выезжает другой российский боксер, финалист молодежного первенства Европы Муслим Гаджимагомедов.

Вместе с Кушиташвили из Харькова обратно в Москву вернутся пресс-атташе Федерации бокса России Влада Романова и два журналиста Life.ru, которым также было отказано во въезде в Украину.

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