Майкл Боксолл: Не танцуем хаку, потому что ФИФА строго относится к времени начала матчей

Защитник сборной Новой Зеландии Майкл Боксолл поделился мнением о национальном новозеландском танце.



- Почему вы не танцуете хаку, как ваши коллеги в регби?

- ФИФА строго относится ко времени началу матчей, нам нужно за 6 минут до начала матча быть в туннеле, а за 4 – стоять на поле. Мы обычно делаем это, когда играем в своей конфедерации. Это уникальный танец, - передает слова Боксолла корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи примут четыре города - Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи. Сборная Новой Зеландии в группе А встретится со сборными России, Португалии и Мексики. Матч открытия Россия - Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».