Пеллегрини может возглавить «Кристал Пэлас»
Источник: Sky SportsКомментарии
Новым наставником клуба АПЛ «Кристал Пэлас» может стать 63-летний чилиец Мануэль Пеллегрини.
Лондонский клуб уже провел переговоры с Пеллегрини, который в данный момент работает в китайском «Хэбэй Чайна Форчун».
Ранее чилиец возглавлял «Вильярреал», «Малагу», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
В мае с поста главного тренера «Кристал Пэлас» ушел Сэм Эллардайс. Команда заняла 14-е место в сезоне АПЛ-2016/17.
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