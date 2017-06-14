Коста Барбарусес: Из сборной России знаю Жиркова и Акинфеева

Нападающий сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес рассказал, какие игроки сборной России ему известны.



– Мы были в Белоруссии – недалеко от России. С этой страной нет разницы во времени, там не очень холодно, поэтому проблем с адаптацией не возникло. Мы будем набирать хорошую форму. Сейчас у нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к субботе.

– Кого вы знаете из России?

– Я знаю Жиркова.

– Акинфеева?

– Да, и его, конечно, - передает слова Барбарусеса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи примут четыре города - Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи. Сборная Новой Зеландии в группе А встретится со сборными России, Португалии и Мексики. Матч открытия Россия - Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».