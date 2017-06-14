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«Бавария» отказалась от приглашения Санчеса и нацелилась на хавбека «Атлетико»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Sport Bild, в мае этого года состоялось заседание мюнхенской «Баварии», в ходе которого действующий чемпион Германии отказался от услуг нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса.

Согласно источнику, лидер лондонского «Арсенала» требовал контракт с зарплатой в 25 млн евро за сезон, однако, такие условия не устроили руководство.

Отмечается, что наставник «Баварии» Карло Анчелотти предлагает приобрести полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Феррейра Карраско, на которого также претендует «Барселона».

В минувшем сезоне игрок сборной Бельгии провел во всех турнирах 53 матча, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач. Его трансферный лист оценивается в 40 млн евро, а контракт с «матрасниками» истекает в 2022 году.

Добавим, что недавно ФИФА наложила запрет на «Атлетико» по вопросу трансферов. Клуб не сможет приглашать новых игроков до зимы 2018 года.

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