Патрик Клюйверт отказался возглавить тульский «Арсенал»

Бывший форвард сборной Голландии и экс-спортивный директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт отклонил предложение стать главным тренером тульского «Арсенала».

Об этом сообщает влиятельный нидерландский портал De Telegraaf.



Ранее Клюйверт выходил в тренерский штаб клубов «АЗ Алкмар», НЕК, а также ассистировал Луи ван Галу на чемпионате мира-2014 в Бразилии.

Патрик завершил карьеру игрока в 2008 году. Впоследствии он работал на телевидении и сыграл самого себя в фильме «Гол!».

«Арсенал» продолжает поиски нового главного тренера после отставки Сергея Кирьякова. Тульскому клубу удалось сохранить прописку в РФПЛ по итогам стыковых матчей с «Енисеем».