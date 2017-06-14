Спортивный директор «Кайрата»: «Зенит» не выходил с предложением о покупке Аршавина
«Кайрат» не получал от
«Зенита» предложений о трансфере полузащитника Андрея Аршавина, сообщил
спортивный директор клуба Евгений Калакуцкий.
«Зенит» не выходил с предложением о покупке Аршавина. Я думаю, что
это больше маркетинговый ход. Но если бы у «Зенита» было такое желание, он бы
нашел нас давно. Тем более Сергей Александрович (Фурсенко) меня знает – мы
вместе работали в одной системе.
Игра Аршавина отвечает нашим ожиданиям: он и забивает, и отдает, и
свое мастерство демонстрирует регулярно. Будет предложение, конкретика, будем
разговаривать. На сегодняшний день он футболист «Кайрата», – приводит
ТАСС слова Калакуцкого.
В нынешнем сезоне 36-летний Аршавин забил три гола в 14 матчах чемпионата Казахстана, который проходит по системе «весна-осень».
Контракт Аршавина с «Кайратом» рассчитан до конца года.