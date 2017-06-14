Спортивный директор «Кайрата»: «Зенит» не выходил с предложением о покупке Аршавина

«Кайрат» не получал от «Зенита» предложений о трансфере полузащитника Андрея Аршавина, сообщил спортивный директор клуба Евгений Калакуцкий.

«Зенит» не выходил с предложением о покупке Аршавина. Я думаю, что это больше маркетинговый ход. Но если бы у «Зенита» было такое желание, он бы нашел нас давно. Тем более Сергей Александрович (Фурсенко) меня знает – мы вместе работали в одной системе.

Игра Аршавина отвечает нашим ожиданиям: он и забивает, и отдает, и свое мастерство демонстрирует регулярно. Будет предложение, конкретика, будем разговаривать. На сегодняшний день он футболист «Кайрата», – приводит ТАСС слова Калакуцкого.

В нынешнем сезоне 36-летний Аршавин забил три гола в 14 матчах чемпионата Казахстана, который проходит по системе «весна-осень».

Контракт Аршавина с «Кайратом» рассчитан до конца года.