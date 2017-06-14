Дуг Уэйт: Таварес хочет выигрывать Кубки Стэнли в качестве игрока «Айлендерс»

Главный тренер «Айлендерс» Дуг Уэйт прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта с нападающим команды Джоном Таваресом.

- Я бы не стал паниковать. Подобные ситуации происходят, может быть, два раза в карьере, если она достаточно долгая. Джон хочет выигрывать Кубки Стэнли. Он хочет войти в Зал хоккейной славы и сделать это в качестве игрока «Айлендерс». Я ничего не желаю больше, равно как и организация, чем увидеть его с нашивкой «С» на свитере «Айлендерс» поднимающим над головой Кубок Стэнли. Таковы его устремления, - передает слова наставника «островитян» NHL.com.

Напомним, что Таварес был выбран «Айлендерс» под первым номером драфта в 2009 году. За это время форвард провел 587 матчей за «Айлендерс» и забил 235 голов, сделав 302 передачи.