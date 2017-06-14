Дуг Уэйт: Надеюсь подписать контракт с Таваресом 1 июля

Главный тренер «Айлендерс» Дуг Уэйт прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта с нападающим команды Джоном Таваресом.

- Никаких сомнений, что Джону здесь все нравится. Я говорю за него, но в этом нет ничего страшного. Тем не менее, он заслужил право сам принять умное, взвешенное решение. Он любит все взвесить. Он не пытается пропиарить себя, а хочет поступить так, как считает нужным. Мне кажется, что у нас есть отличная возможность подписать Джона. Но также нам надо кое в чем его убедить. Что, впрочем, никак не повлияет на всю организацию. Я надеюсь подписать с ним контракт 1 июля, но если этого не случится, я никаким образом не изменю своего взгляда ни на данную ситуацию, ни на него. Это главное. Нас ждет большой год, и мы не позволим этой ситуации повлиять ни на один аспект жизни организации , - передает слова наставника «островитян» NHL.com.

Напомним, что Таварес был выбран «Айлендерс» под первым номером драфта в 2009 году. За это время форвард провел 587 матчей за «Айлендерс» и забил 235 голов, сделав 302 передачи.