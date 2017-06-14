Карасев останется в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев продолжит работу с командой, сообщила генеральный директор клуба по баскетболу Ольга Антонова.

«Зенит» не будет искать нового главного тренера. Мы доверяем Василию Карасеву. Под его руководством команда заметно прогрессирует», – приводят «Известия» слова Антоновой.

Напомним, Карасев возглавил «Зенит» в 2014 году, то есть он работает в клубе с момента его основания. До этого Карасев два года тренировал «Триумф», который впоследствии стал основой для «Зенита».

Предыдущие два года «Зенит» доходил до ½ финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Кроме того, в прошлом сезоне Карасев вывел команду в ¼ финала Кубка Европы.