Сергей Базаревич: Борьбы в финальной серии Единой лиги ВТБ совсем не получилось

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвел итоги финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

- Было хорошо видно, чего хочет ЦСКА в нападении и в защите. А чего хотят «Химки» – мне было трудно разглядеть. Может, я не настолько продвинут. К сожалению, борьбы совсем не получилось. Хотелось, чтобы был какой-то нерв. Такое ощущение, что за те 24 игры плюс плей-офф, которые были в этой Единой лиге, ЦСКА ни разу не напрягся. Я тут услышал мнение, с которым, наверное соглашусь: что это самый несоревновательный и небоевой финал за все время существования Единой лиги.

Конечно, у ЦСКА больше возможностей, и в серии его победить трудно. Но мне кажется, «Химки» особо характера не проявили. Надеялся увидеть хоть какую-то борьбу. Думаю, надо определять чемпиона в «Финале четырех», - заявил Базаревич.

Напомним, ЦСКА обыграл «Химки» в третьем матче финальной серии и стал победителем плей-офф Единой лиги ВТБ.

