Иван «ArtStyle» Антонов: В Virtus.pro пять людей, которые хотят работать и развиваться

Тренер состава Virtus.pro по Dota 2 Иван «ArtStyle» Антонов в интервью «Чемпионату» рассказал о своей роли в команде.



«В Китае это уже существует давно, мы сейчас только подхватываем. Это имеет место быть, потому что где-то я приношу пользу на 100%. Проблема лишь в том, насколько это нужно игрокам, и как они слушают. Так получилось, что здесь [в Virtus.pro] пять людей, которые хотят работать и развиваться. Лишний раз я где-то что-то скорректирую, и это действительно принесёт победу. Если я увижу что-то со стороны в пиках врага, в наших пиках, где мы слабые, где мы чуть сильнее, я лишний раз сделаю акцент, чтобы мы играли своими сильными стратегиями, чтобы не было случайного «распика» и слабой игры.



Я считаю, есть большая разница между футбольным тренером и киберспортивным. Хотя в том же CS:GO он является шестым игроком, присутствует за спинами, помогает, командует, видит всё со стороны и советует. У меня такой возможности нет — я вижу ребят до игры и после. Я могу до матча настроить их, а после, если игра прошла неудачно, вовремя всё исправить и сконцентрироваться на следующей, либо же наоборот: поднимать мораль, чтобы и дальше всё шло хорошо».



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