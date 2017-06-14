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«Реал» готов расстаться с Моратой за 90 миллионов евро

Источник:  MarcaКомментарии

Мадридский «Реал» готов расстаться с испанским нападающим Альваро Моратой за 90 миллионов евро. Об этом сообщает Marca.

По информации испанского издания, «Реал» не будет торопиться с продажей Мораты, желая выручить от продажи форварда не менее 90 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» предложил за Морату 52,4 миллиона фунтов.

Напомним, в минувшем сезоне 24-летний Мората забил 15 голов в 26 матчах примеры.

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