«Реал» готов расстаться с Моратой за 90 миллионов евро
Источник: MarcaКомментарии
Мадридский «Реал» готов расстаться с испанским нападающим Альваро Моратой за 90 миллионов евро. Об этом сообщает Marca.
По информации испанского издания, «Реал» не будет торопиться с продажей Мораты, желая выручить от продажи форварда не менее 90 миллионов евро.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» предложил за Морату 52,4 миллиона фунтов.
Напомним, в минувшем сезоне 24-летний Мората забил 15 голов в 26 матчах примеры.
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