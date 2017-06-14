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Абидаль назначен официальным послом «Барселоны»

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Франции Эрик Абидаль получил новую должность в каталонском клубе.

37-летний француз стал послом «Барселоны».

В рамках своей работы Абидаль будет представлять клуб на коммерческих и благотворительных мероприятиях.

Эрик Абидаль защищал цвета каталонцев в 2007 - 2013 годах. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов. 

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