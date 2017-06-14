Абидаль назначен официальным послом «Барселоны»
Источник: ФК «Барселона»Комментарии
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Франции Эрик Абидаль получил новую должность в каталонском клубе.
37-летний француз стал послом «Барселоны».
В рамках своей работы Абидаль будет представлять клуб на коммерческих и благотворительных мероприятиях.
🔴🔵👏 @EAbidalOfficial , new ambassador of FC Barcelona https://t.co/kHaLkgweQu #ForçaBarça pic.twitter.com/XjlmZ9DO1r— FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 июня 2017 г.
Эрик Абидаль защищал цвета каталонцев в 2007 - 2013 годах. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов.
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