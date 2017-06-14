«СКА-Хабаровск» переподписал контракты с четырьмя игроками клуба
Источник: ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии
«СКА-Хабаровск»
продлил трудовые отношения с четырьмя
игроками, выступавшими за команду в
минувшем сезоне.
Как сообщает официальный сайт команды, новые контракты подписали голкипер Александр Криворучко, защитник Исмаил Эдиев, а также полузащитники Николай Калинский, Денис Дедечко.
Добавим, что сегодня «СКА-Хабаровск» проведет первый контрольный матч в текущем межсезонье. Соперником российского клуба станет казахстанский «Актобе».
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