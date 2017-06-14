Нобель Арустамян: Появление Ерохина и Полоза в «Рубине» или «Зените» выглядело бы логично
Комментаторы «Матч ТВ»
Нобель Арустамян высказался о возможных трансферах игроков между «Зенитом», «Ростовом»
и «Рубином».
«Многие уже могли заметить новый «треугольник» в российском
футболе: «Зенит» – «Рубин» – «Ростов». До возвращения Константина Сарсании на
пост спортивного директора «Зенита» он работал советником руководства
«Ростова». Вместе с Сарсанией в «Ростове» работал Курбан Бердыев, который
теперь возглавил «Рубин». Так что новости вокруг «Зенита», «Ростова» и «Рубина»
взаимосвязаны…
Не исключаю, что многие из игроков, пришедших в «Зенит» при Мирче Луческу, окажутся в «Ростове» или «Рубине». Это касается Ивана Новосельцева, которого может взять в аренду «Ростов». Поступить так со всеми, кто не нужен Манчини, не получится чисто технически, да и не все хотят идти на понижение зарплаты.
Но трансферы между тремя этими командами мы еще наверняка увидим. Из «Ростова» по-прежнему не ушли Александр Ерохин и Дмитрий Полоз, но едва ли они останутся в команде. Появление Ерохина и Полоза в «Рубине» или в «Зените» выглядело бы крайне логично», – приводит «Матч ТВ» слова Арустамяна.
Напомним, бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев возглавил «Рубин», а Сарсания стал спортивным директором «Зенита» после назначения президентом клуба Сергея Фурсенко.