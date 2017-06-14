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«Динамо» допущено до участия в чемпионате КХЛ

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Московское «Динамо» было допущено до участия в чемпионате КХЛ в сезоне 2017/18. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой источник, близкий к ситуации.

«Пакет документов, поданный Центральным советом Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», прошел проверку в КХЛ. Клуб допущен до участия в чемпионате сезона-2017/18. АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», которым управляет Андрей Сафронов не подавал документы в КХЛ», - сообщил источник.

Напомним, что 1 июня в офис столичного клуба прибыла следственная группа. Отмечалось, представители ОРЧ ЭБиПК ГУ МВД России по Московской области и сотрудники других подразделений ГУ МВД России по Московской области провели осмотр в офисном помещении, принадлежащем клубу, и осуществили выемку бухгалтерской документации.

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