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Александр Ерохин: Было интересно проверить свои силы в матчах с Чили

Источник:  «Известия»Комментарии

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился ожиданиями от стартующего 17 июня Кубка конфедераций. 

- Команда Чили - участница Кубка конфедераций, чемпион своего континента и просто очень сильная сборная. Они очень уверенно играют в тот футбол, который хотят. Было интересно проверить свои силы, узнать, на что мы способны в играх с такими соперниками. Совсем скоро нас ждут первый за год официальный матч, и нужно подойти к нему в максимальной готовности, - заявил Ерохин.

Товарищеский матч Россия - Чили в Москве завершился со счетом 1:1. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах.

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