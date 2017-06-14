«Спартак» будет тренироваться в Тарасовке в режиме сбора

В среду «Спартак» провел первую тренировку в межсезонье.

Под руководством главного тренера Массимо Карреры тренировались 16 игроков:

вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;

защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Денис Кутин;

полузащитники: Фернандо, Лоренсо Мельгарехо, Артем Тимофеев, Александр Зуев, Игорь Леонтьев, Артем Самсонов;

форварды: Луис Адриано, Денис Давыдов.

Полузащитник Аяз Гулиев занимался по индивидуальной программе.

На следующей неделе к партнерам присоединятся полузащитники Джано Ананидзе, Квинси Промес, Ивелин Попов и форвард Зе Луиш, которые вызывались в свои национальные сборные.

Позже к тренировкам приступят защитники Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов, которые будут выступать на Кубке Конфедераций в составе сборной России.

В общей сложности занятие продолжалось полтора часа. На вторую половину дня у команды запланирована еще одна тренировка.

Ближайшие дни «Спартак» проведет в Тарасовке в режиме сбора: команда будет жить на базе. В четверг у чемпионов России по плану вновь два занятия – утреннее и вечернее. А 24 июня красно-белые отправятся в Австрию, где продолжат подготовку к сезону.

Добавим, что сегодня к работе в «Спартаке» приступили итальянские тренеры Аттила Мальфатти и Джорджо Д’Урбано.