Павел Колобков: Стадион «Ростов-Арена» должен, в принципе, сам себя окупать

Министр спорта России Павел Колобков считает, что стадион «Ростов-Арена» может выйти на самоокупаемость.

- Сейчас мы рассматриваем программу наследия чемпионата мира 2018 года, безусловно, на стадионе «Ростов-Арена» будут базироваться региональная команда, академия футбола, спортивная школа. Думаю, этот стадион должен, в принципе, сам себя окупать, но, вероятно, какая- то помощь от нас будет. Этот вопрос мы еще будем рассматривать. Стадион очень технологический, я думаю, что цена его эксплуатации не будет очень значительной».

Стадион «Ростов-Арена» очень уютный, симпатичный. Мне кажется, в Ростове-на-Дону очень удачно выбран проект, хорошая доступность для жителей города. Здесь уже виден конец стройки. Хотелось бы, чтобы в конце года стадион уже был сдан и начали проходить матчи, - передает слова Колобкова ТАСС.

Добавим, что «Ростов-Арена» примет четыре игры группового этапа чемпионата мра 2018 года, а также встречу 1/8 финала.