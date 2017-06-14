Официально: Далер Кузяев перешел в «Зенит»
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Соглашение 24-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано на 3 года.
Напомним, с 2011 по 2012 год игрок выступал за молодежную команду «Зенита». После он играл за «Карелию» (2012-2013), «Нефтехимик» (2013) и грозненский «Ахмат» (2014-2017), за который провел 75 матчей.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически