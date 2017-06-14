Дмитрий Лоськов: Благодарен руководству «Локомотива» за то, что я именно так завершил карьеру

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о прощальном матче в составе железнодорожников.

– Если Валерию Карпину было смешно смотреть, то мне смешно это слушать. Во-первых, нужно понимать, для чего я выходил. У меня не было цели отыграть весь матч. А игру ветеранов я изначально не хотел устраивать. Ну, какое «больше народу»? Кто бы пришел? И, главное, зачем? Вышли бы 22 пузатых мужика, ходили бы пешком по полю. Мне это не нравится. А тем, как все прошло в матче с «Оренбургом», я доволен. И благодарен руководству клуба с Юрием Палычем – за то, что все так здорово провели, и за то, что я именно так завершил карьеру, - передает слова Лоськова «Матч ТВ».

Напомним, что в матче 28-го тура минувшего сезона РФПЛ против «Оренбурга» в стартовом составе «Локомотива» вышел 43-летний Дмитрий Лоськов. Он отыграл 12 полных минут, после чего уступил место на поле Алексею Миранчуку. Благодаря выходу на поле, Лоськов стал первым в отечественной истории футбола, кто сыграл в 20 чемпионатах страны.

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал это событие в эфире «Матч ТВ»: «Появление Лоськова на 12 минут? Это выглядело смешно. Можно было меня выпустить на 15 минут, я бы может так же сыграл».