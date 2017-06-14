Аббьяти стал менеджером «Милана»
Источник: ФК «Милан»Комментарии
Бывший вратарь «Милана» и сборной Италии Кристиан Аббьяти получил должность в структуре россонери.
39-летний итальянец, проведший в составе россонери 15 сезонов, стал менеджером команды.
#welcomebackAbbia! ➡️ https://t.co/YQbPMvase7— AC Milan (@acmilan) 14 июня 2017 г.
Bentornato Christian! ➡️ https://t.co/WSAzDqn3QR pic.twitter.com/PgagtCo6yK
Аббьятти будет осуществлять коммуникацию между клубом и командой и будет напрямую отчитываться перед спортивным директором «Милана» Массимилиано Мирабелли.
Кристиан завершил карьеру игрока в 2016 году.
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