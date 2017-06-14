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Аббьяти стал менеджером «Милана»

Источник:  ФК «Милан»Комментарии

Бывший вратарь «Милана» и сборной Италии Кристиан Аббьяти получил должность в структуре россонери. 

39-летний итальянец, проведший в составе россонери 15 сезонов, стал менеджером команды.

Аббьятти будет осуществлять коммуникацию между клубом и командой и будет напрямую отчитываться перед спортивным директором «Милана» Массимилиано Мирабелли.

Кристиан завершил карьеру игрока в 2016 году. 

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