Дмитрий Лоськов: После игры с «Барселоной» Семин случайно взял майку Месси

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о самой ценной футболке в своей коллекции.

– Самая крутая футболка в коллекции? Зидана. Когда с «Реалом» играли, мне ее вынесли из раздевалки – у них там лежат футболки, в которых они в чемпионате Испании играют. Так что это не та, в которой он в Лиге чемпионов выходил. Но вообще самая сильная майка – не у меня, а у Юрия Палыча. После матча с «Барселоной» нам принесли несколько штук: 34-й номер, еще какой-то. Короче говоря, тех, кто не играет. Семин в итоге взял первую попавшуюся, даже на фамилию не посмотрел – оказалось, Месси! Хотя Месси тогда еще не играл. А ведь там и майка Иньесты лежала – никто брать не хотел, - передает слова Лоськова «Матч ТВ».

Напомним, что в матче 28-го тура минувшего сезона РФПЛ против «Оренбурга» в стартовом составе «Локомотива» вышел 43-летний Дмитрий Лоськов. Он отыграл 12 полных минут, после чего уступил место на поле Алексею Миранчуку. Благодаря выходу на поле, Лоськов стал первым в отечественной истории футбола, кто сыграл в 20 чемпионатах страны.