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Линделеф приехал на медосмотр в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Защитник «Бенфики» Виктор Линделеф приехал на медосмотр в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

В среду утром 22-летний швед прилетел в Манчестер, после чего отправился на базу команды в Каррингтон, где и должен состояться медосмотр.

Ранее «Бенфика» подтвердила, что «Манчестер Юнайтед» заплатит за переход Линделефа 35 миллионов евро. Исходя из спортивных результатов, сумма трансфера может увеличиться еще на десять миллионов.

Линделеф выступает в системе «Бенфики» с 2012 года. За это время он провел в высшей лиги Португалии 48 матчей и забил два гола.

В составе «Бенфики» защитник стал трехкратным чемпионом Португалии (2014, 2016, 2017), двукратным обладателем Кубка Португалии (2014, 2017), обладателем Кубка лиги (2016) и обладателем Суперкубка Португалии (2016).

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