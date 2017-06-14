Чепчугов подписал двухлетний контракт с «Енисеем»
Источник: ФК «Енисей»Комментарии
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов подписал контракт с «Енисеем». Об этом сообщается в официальном твиттере красноярской команды.
Добавим, что соглашение с Чепчуговым рассчитано на два года.
Воспитанник красноярского футбола Сергей Чепчугов подписал контракт с "Енисеем"! Соглашение с экс-вратарём ЦСКА рассчитано на два года. pic.twitter.com/5d9Qxth3Id— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 14 июня 2017 г.
Напомним, что новичок «Енисея» является трехкратным чемпионом России в составе ЦСКА (2013, 2014, 2016). За свою карьеру в ЦСКА Чепчугов провел за армейский клуб 14 матчей, в которых пропустил 21 мяч. По окончании минувшего сезона армейцы решили не продлевать контракт с голкипером, который обрел статус свободного агента.
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