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Чепчугов подписал двухлетний контракт с «Енисеем»

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов подписал контракт с «Енисеем». Об этом сообщается в официальном твиттере красноярской команды.

Добавим, что соглашение с Чепчуговым рассчитано на два года.

Напомним, что новичок «Енисея» является трехкратным чемпионом России в составе ЦСКА (2013, 2014, 2016). За свою карьеру в ЦСКА Чепчугов провел за армейский клуб 14 матчей, в которых пропустил 21 мяч. По окончании минувшего сезона армейцы решили не продлевать контракт с голкипером, который обрел статус свободного агента.

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