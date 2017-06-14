Торрес отказался от 12-миллионного контракта в Мексике и останется в «Атлетико»
Источник: ASКомментарии
Форвард «Атлетико»
Фернандо Торрес останется в столичном клубе. 33-летний испанец отказался от
перехода в мексиканский клуб «Керетаро», который предлагал ему зарплату в 12
миллионов евро в год.
Ожидается, что в ближайшие дни Торрес подпишет с «Атлетико» новый однолетний контракт.
Отметим, что интерес к форварду также проявляли другой клуб из Мексики «Крус Асуль», турецкий «Бешикташ» и китайский «Гуйчжоу Чжичэн», который тренирует бывший игрок «Атлетико» Грегорио Мансано.
Напомним, ранее «Атлетико» объявил о продлении контракта с форвардом Антуаном Гризманном.
В минувшем сезоне Торрес забил восемь голов и сделал шесть голевых передач в 31 матче примеры.
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