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Свечников в составе «Гранд Рэпидс» стал чемпионом АХЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Гранд-Рапидс Гриффинс» в шестом матче финала плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ) обыграл «Сиракьюз Кранч» со счетом 4:3.

Таким образом, «Гранд Рэпидс» выиграл серию со счетом 4-2 и завоевал Кубок Колдера.

Добавим, что в составе «Гранд Рэпидс» выступает российский нападающий Евгений Свечников. В 20 играх турнира форвард набрал 12 (5+7) очков. В минувшем регулярном чемпионате АХЛ 20-летний хоккеист, выступавший в России за казанский «Ак Барс», провел 74 встречи, в которых заработал 51 (20+31) очко за результативность.

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