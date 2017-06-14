Символом Кубка конфедераций будет один из котов Эрмитажа
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Санкт-Петербурге выберут животное, которое станет олицетворением Кубка конфедераций–2017.
В качестве символа будет выбран один из котов-охранников музея Эрмитаж.
Предварительный
кастинг котов проведут сотрудники Государственного Эрмитажа.
Победителем своеобразного станет самый стрессоустойчивый
питомец, охотно контактирующий с людьми, сообщает портал Nevnov.ru.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет в четырех российских городах с 17 июня по 2 июля.
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