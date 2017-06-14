Михалик продлил контракт с «Локомотивом» на один сезон

Защитник Тарас Михалик продлил контракт с «Локомотивом». Соглашение 33-летнего украинского защитника с красно-зелеными рассчитано до конца сезона 2017/18.

«Рад, что мое время в «Локомотиве» продолжается, и наше расставание с болельщиками не будет долгим. Впереди насыщенный сезон, еврокубки, большие задачи. Уже пришло предвкушение: команда собирается после отпуска, мы обсуждаем предстоящие сборы. Уже завтра – за работу», – приводит слова Михалика официальный сайт «Локомотива».

Напомним, Михалик перешел в «Локомотив» летом 2013 года из киевского «Динамо».

За четыре сезона в клубе защитник забил два гола в 73 матчах. В составе «Локомотива» Михалик стал двукратным обладателем Кубка России (2015, 2017).

15 июня «Локомотив» отправится на тренировочный сбор в Австрию.