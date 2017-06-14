Resolut1on: Сложно пробиться на турниры через бесчисленные квалификации, потому что конкуренция очень большая

Игрок Planet Odd Роман «Resolut1on» Фоминок в интервью Киберспорт@Mail.Ru рассказал о подготовке к EPICENTER: Moscow, а также поделился мнением о появлении новых игроков на сцене.



«Мы собрались в Швеции за две недели до турнира и играли. В какой-то момент я даже начал драфтить, хотел попробовать внести какие-то идеи в нашу новую команду. И, в принципе, все получалось. Мы выигрывали 80-90% наших тренировочных матчей. Но потом мы приехали на турнир и не играли тем, чем играли на тренировках. Не знаю, как это получилось.



Те игроки, которые сейчас играют, делают это профессионально уже по 5-6 лет. И тебе, чтобы прийти, нужно узнать то, что знают они. А это очень сложно. Ты должен как-то думать об этом сам и стараться понять, как они играют. Были единичные случаи, когда новички приходили из ниоткуда, из пабов. Тот же Suma1l. Его взяли в топовую команду. Но сейчас если в Evil Geniuses будут происходить какие-то замены — они вряд ли будут искать кого-то из пабов. Они будут дергать кого-то из других команд.



Но, тем не менее, в командах tier 2-3 появляются новые люди. Сложно пробиться на турниры через бесчисленные квалификации, потому что конкуренция очень большая».



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