Денис Глушаков: В прошлом сезоне нам сказали, что место в тройке будет нормальным результатом

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, о задачах поставленных руководством перед командой в начале прошлого сезона.

- Перед «Спартаком» всегда стоят самые высокие и серьезные задачи. Но в прошлом сезоне нам сказали, что место в тройке будет нормальным результатом. Видимо команда собралась и решили поиграть в Лиге чемпионов, выиграв чемпионство, - передает слова Глушакова «Спорт FM».

Напомним, что «Спартак» по итогам завершившегося чемпионата стал чемпионом России.